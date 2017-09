Budoni: denunciato dai Carabinieri l’autore delle scritte diffamatorie contro dirigenti del comune.

Siniscola, 3 Sett 2017 – In meno di 24 ore i Carabinieri della Stazione di Budoni sono riusciti a scovare e identificare l’autore delle scritte diffamatorie contro il dirigente del Comune di Budoni.

La notte del primo settembre scorso, V.F., 57enne, con una bomboletta spray di colore nero aveva imbrattato il muro perimetrale del giardino di un’abitazione di via Petrarca 4, scrivendo una frase diffamatoria contro il dirigente del settore urbanistico del Comune di Budoni: “lista x corrotti …”.

Una volta notata la scritta diffamatoria, sono subito scattate le indagini da parte dei militari della Stazione di Budoni, che in brevissimo tempo sono riusciti a individuare l’autore: una volta portato in caserma è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Nuoro per diffamazione e imbrattamento di cose altrui.