A fuoco nella notte una palazzina di Cagliari, tutti in salvo e l’intero stabile dichiarato non agibile.

Cagliari, 3 Sett 2017 – Questa mattina a Cagliari, in via Degli Astri, si è sviluppato un incendio in una palazzina di cinque piani con undici appartamenti. Le fiamme sono partite dal piano terra dove vi è una rivendita di materiali edili. L’incendio ha lambito anche un’altra abitazione al civico 54 danneggiandola in parte. Sul posto subito dopo l’allarme sono giunti i Vigili del Fuoco, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia della città ed i colleghi della Stazione di Ca-Pirri.

Tutte le persone sono state fatte evacuare e non c’è stato nessun ferito e una volta spente le fiamme gli undici appartamenti e l’intera palazzina sono stati dichiarati inagibili come la stessa abitazione al civico 54.

L’incendio dovrebbe essere stato causato dal cortocircuito di due frigoriferi che erano posti all’interno dell’attività commerciale al piano terra della del palazzo. I danni sono ritenuti ingenti.