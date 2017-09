Tre persone incensurate sorprese nella lavorazione nelle campagna di Isili in un laboratorio di stupefacenti dove stavano preparando la droga per la vendita.

Isili (Nu), 2 Set 2017 – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Isili, i militari del Reparto squadriglie del Comando Provinciale CC di Nuoro, nell’ambito di un mirato servizio per il contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in una zona boschiva dell’agro di Isili, sita in località “Padenti” dove quest’oggi hanno trovato, occultata un’area di circa 100 mq. con relativa copertura in onduline di colore verde mimetizzata nella boscaglia, dove in una parte attrezzata per la lavorazione dello stupefacente, vi hanno sorpreso tre persone intente alla manipolazione dello stupefacente essiccato.

Quindi sono finiti in manette Angelo Salvatore Locci, di 47 anni, di Desulo, Salvatore Medda, di 75 anni, ddi Gesturi e Andrea Medda, di 39 anni, sempre di Gesturi.

I tre erano sono stati sorpresi mentre erano concentrati sulla lavorazione ed essicazione di numerose piante di marijuana.

Nell’operazione sono stati posti sotto sequestro 7 chili circa di sostanza stupefacente era già stoccata per la vendita, in celophanata e chiusa in buste di plastica, 11 kg circa di infiorescenza in bacinelle di plastica, 1100 piante di marijuana in essiccazione e materiale vario usato per la lavorazione ed altro materiale.

Una volta trovata la sostanza stupefacente, i Locci e Medda, tutti incensurati, sono stato dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e poi, ultimate le formalità di legge in caserma, i militari li hanno accompagnati e rinchiusi nel carcere di Ca-Uta dove rimarranno a disposizione dell’A.G.