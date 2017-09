L’anziana madre non gli dà soldi e lui aggredisce lei ed il fratello minore, arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

Sestu (Ca), 2 Sett 2017 – Questa mattina, alle ore 02,30, i carabinieri della Stazione di Sestu (Ca), hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, Gianluca Marcis, di 48 anni, disoccupato, con precedenti, del posto, il quale al termine di un periodo di vessazioni, all’interno della sua abitazione, minacciava e aggrediva la madre, 70enne, pensionata, che si era rifiutata di consegnargli del denaro ed il fratello, 40enne, disoccupato che era intervenuto in difesa della donna.

La pensionata, nell’aggressione ha riportato lesioni lievi giudicate guaribili cinque giorni di cure e riposo.

L’uomo, invece, dopo il fermo è stato portato in caserma dove ultimate le formalità di legge è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Quartu Sant’Elena in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina stessa.