Mondo agricolo, Assessore Caria: esito positivo del tavolo verde, prosegue il lavoro

Cagliari, 1 Sett 2017 – Esito positivo dell’aggiornamento, oggi a Cagliari, del tavolo verde sulle problematiche delle campagne sarde. Durante il confronto tra il presidente Francesco Pigliaru, l’assessore dell’Agricoltura Pier Luigi Caria e i vertici di Coldiretti e di Agrinsieme (il coordinamento che rappresenta le aziende e le cooperative di Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari) è stato deciso di annullare la manifestazione di protesta del fronte agricolo programmata per martedì 5 settembre.

Una dichiarazione congiunta per individuare le risorse, sia per l’emergenza che per gli interventi strutturali, verrà sottoscritta la prossima settimana dal Presidente Pigliaru, dagli assessori Caria e Paci, dai presidenti delle commissioni Bilancio e Agricoltura in Consiglio regionale e dai capigruppo. “Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto in questi giorni perché ho ben chiara la situazione di difficoltà che tocca tutto il mondo delle campagne. Continueremo a lavorare intensamente per trovare risposte adeguate”, afferma l’assessore Caria.