Il Consiglio della Municipalità di Pirri è convocato per giovedì 7 settembre: nella consueta sede di via Riva Villasanta 35. Apertura dei lavori alle 17.

Ca-Pirri, 1 Sett 2017 – Il presidente Paolo Secci, ha convocato per giovedì 7 settembre 2017 la seduta del Consiglio della Municipalità di Pirri nella consueta sede al civico 35 di via Riva Villasanta.

A partire dalle ore 17 saranno trattati i seguenti argomenti: interrogazione urgente, a firma del consigliere Emanuele Boi – Gruppo PD, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito alla segnalazione effettuata dai residenti del quartiere Is Bingias in data 14 settembre 2016 (protocollo n. 9183 del 13 gennaio 2017)”; ordine del giorno “Potenziamento Linea 15 CTM”.

