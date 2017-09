Giunta Sardegna: approvati vari provvedimenti

Cagliari, 1 Sett 2017 – La Giunta regionale, riunita a Villa Devoto sotto la direzione del presidente Francesco Pigliaru, ha approvato l’ottimizzazione dell’accordo di programma quadro “Supra Tutto” all’interno della Programmazione territoriale, sistema di valorizzazione turistica del territorio attraverso reti di accoglienza turistica nei Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei. Sempre su proposta dell’assessore della Programmazione e del Bilancio Raffaele Paci, via libera a una variazione di bilancio da 5 milioni di euro per i Confidi, con un doppio obiettivo: destinare quell’importo (si tratta di risorse regionali) allo stanziamento complessivo per l’emergenza del comparto agropastorale e utilizzare per i Confidi finanziamenti comunitari, accelerando così il processo di rendicontazione della spesa.

Pubblica Istruzione e Cultura. Su proposta dell’assessore della Pubblica Istruzione, Giuseppe Dessena, la Giunta ha preso atto delle relazioni sull’attività svolta nel 2016 dagli Ersu di Cagliari e di Sassari. I resoconti su programmi, risultati raggiunti e andamento economico finanziario della gestione dei due Enti per il diritto allo studio universitario, saranno quindi trasmessi al Consiglio regionale come previsto dalla legge 14 del 1995.

Ambiente. Su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano sono stati stanziati 70mila euro per una gara d’appalto per la predisposizione delle misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che non hanno un piano di gestione approvato, o con piano di gestione non adeguato ai criteri richiesti dalla Commissione europea, ai fini della designazione degli stessi in Zone Speciali di Conservazione (ZSC). È stata espressa l’intesa con la Capitaneria di Porto di La Maddalena sull’aggiornamento, per il periodo 2017 – 2019, del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che fanno scalo nei porti di Palau, di Santa Teresa di Gallura e di Poltu Quatu, ad Arzachena. Non saranno sottoposti all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, condizionati a prescrizioni, i progetti per due cave inerti calcarei per l’edilizia, a Ozieri e a Ploaghe.