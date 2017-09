Coste, la giunta stanzia 2,2 milioni di euro contro erosione. Assessore Ambiente Sardegna Donatella  Spano: avanti con la strategia di mitigazione del rischio

Cagliari, 1 Sett 2017 – “Con ulteriori 2,2 milioni di euro stiamo portando avanti la strategia di mitigazione del rischio e della messa in sicurezza delle nostre coste in maniera condivisa con i territori. Il nostro scopo è tutelare sia l’ambiente che le persone, pensando alla riqualificazione delle aree ambientali importanti e al contempo alla loro fruizione in un’ottica dei benefici anche economici per le comunità”. Lo dichiara l’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, dopo l’approvazione in Giunta degli stanziamenti programmati nell’ambito dell’Azione 5.1.1. del Programma Operativo Regionale Fesr 2014/2020.

Le risorse, sotto la regia dell’Assessorato, interessano i Comuni di Sorso, Calasetta e Posada per contrastare i pericoli di frana e di erosione. A Sorso, con 1 milione di euro, si intende fronteggiare la grave criticità nel litorale di Marritza, interessato da elevata frequentazione antropica e ad alto rischio di frana. Altri 700 mila euro sono destinati a Calasetta, per arginare le frane nel versante orientale della spiaggia di Sottotorre e i processi erosivi in atto nella stessa spiaggia dovuti al degrado del sistema dunale. Infine, sono stati stanziati 500mila euro per il litorale di Posada nelle spiagge di Iscraios, Su Tiriarzu e San Giovanni. L’intervento, che salvaguarda le zone umide, è sia di tutela del patrimonio naturalistico, sia per il miglioramento delle funzioni idrauliche e di regolazione delle piene.

“Dobbiamo ricordare – ha aggiunto l’assessora Spano – che stiamo mettendo in atto interventi in ambienti esposti a rischio di frana e idraulico come riportato nel Piano di assetto idrogeologico della Sardegna e nel piano di gestione del rischio alluvioni. Ognuna di queste azioni ci permette la tutela e la valorizzazione delle aree di pregio ma è altrettanto fondamentale per la riduzione dei rischi per la popolazione”. Com