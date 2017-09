Controlli nel territorio della compagnia carabinieri di Ottana sul fronte del lavoro nero, 4 lavoratori non in regola in aziende agricole. 

Ottana (Nu), 1 Sett 2017 – A conclusione di un attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale condotta da personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell’ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro congiuntamente ai carabinieri della compagnia di Ottana, sono stati denunciati un imprenditore agricolo ed un suo collaboratore per avere impiegato 4 lavoratori “in nero”, di cui uno extracomunitario clandestino.

Sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 18.000,00 euro ed effettuati recuperi previdenziali ed assistenziali pari ad euro 3.000,00. Inoltre il lavoratore extracomunitario clandestino è stato deferito in stato di libertà per aver violato l’ordine di espulsione amministrativa disposto nei suoi confronti nel 2012.