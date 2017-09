Campagne, Giunta Sardegna approva ddl per estendere riprogrammazione risorse al comparto ovicaprino

Cagliari, 1 Sett 2017 – Estendere anche al caprino la riprogrammazione delle risorse per far fronte alle difficoltà del comparto ovi-caprino. Lo prevede il Ddl allegato alla delibera approvata oggi dalla Giunta, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, che proseguirà il suo iter in Consiglio regionale.

Il totale delle risorse stanziate è ora di 47 milioni di euro: 2 per il bando indigenti e 45 per il comparto ovicaprino.