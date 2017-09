Arrestato a Teulada 54enne per resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale ed anche per atti osceni

Teulada (Ca), 1 Sett 2017 – I carabinieri della Stazione di Teulada (Ca), hanno arrestato ieri sera in Piazza Chiesa, Nicola Cani, di 54 anni, di Giba, per resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Inoltre è accusato di atti osceni in luogo pubblico e danneggiamento aggravato.

Quindi l’uomo è stato fermato, dichiarato in arresto e portato in caserma per le formalità di legge e poi trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione cc di Carbonia in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.