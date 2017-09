 Al Forte Village Challenge Sardinia la seconda tappa del Trytotri: dal 29 Ottobre prossimo l’evento promozionale dedicato alle donne

Santa Margherita di Pula (Ca), 1 Sett 2017 – Il 29 ottobre, in occasione della V edizione del Challenge Forte Village Sardinia, si terrà la seconda tappa di TRYtoTRI, la cui prima edizione è stata realizzata lo scorso maggio a Cremona, frutto della collaborazione tra la Commissione Donna FITRI, composta da Martina Dogana, Veronica Signorini, Antonella Salemi e Federica Zanda e la Stradivari Team.

TrytoTRI vuole essere un evento dedicato al mondo rosa, col fine di valorizzare lo sport femminile attraverso la multidisciplina. Ma vuole essere anche un momento dedicato a tutte le donne che desiderano avvicinarsi allo sport o che sperano di trovare nello sport più forza e fiducia in sè stesse. Le partecipanti si cimenteranno in un vero e proprio triathlon, nella versione individuale o a staffetta, con delle distanze “promozionali” rispetto a quelle standard: 300 metri di nuoto, 6km di bici e 2 km finali di corsa.

Afferma Martina Dogana, presidente della Commissione Donna Fitri oltre che triatleta di altissimo livello: “Uno degli obiettivi della Commissione Donna Fitri è quello di avvicinare un numero sempre maggiore di donne al triathlon. Siamo convinte che la distanza super sprint sia quella giusta perché è accessibile a chiunque sappia nuotare, pedalare o correre. La caratteristica principale del TryToTri è che è un evento interamente dedicato alle donne senza sovrapposizioni con batterie maschili. Il Forte Village inoltre è una location perfetta per chi vuole avvicinarsi alla multidisciplina perché ci si sente “a casa” e l’atmosfera che si respira è stupenda per cui spero di vedervi in tantissime il 29 ottobre in Sardegna. Io ci sarò!”

Il Challenge Forte Village Sardinia, che è riuscito in 5 anni a creare un evento ideale per i neofiti della triplice, ha accolto a braccia aperte questa iniziativa. Anche perché l’evento non sarà solo un’occasione unica per vivere una giornata di sport nella stupenda cornice del Forte Village Resort ma avrà un suo impegno sociale molto importante. Il ricavato dell’evento verrà infatti devoluto ad una associazione che opera sul territorio in aiuto delle donne in situazioni difficili o vittime di violenza. Condivisione, solidarietà e divertimento saranno i pilastri portanti dell’intera manifestazione.

A rendere questa iniziativa ancora più memorabile, la partecipazione straordinaria di atlete professioniste provenienti da altre discipline e di altre VIP, che hanno scelto di “partecipare” all’evento per sottolineare l’aspetto più sociale e benefico dell’iniziativa. I loro nomi verranno svelati a breve.

Per partecipare le aspiranti atlete dovranno essere in possesso di un certificato medico e completare l’iscrizione mandando una mail a info@fortevillagetriathlon.com. Le iscrizioni rimarranno aperte sino al 25 ottobre. Com