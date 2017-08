Polizia di Stato e Carabinieri di Alghero arrestano gli autori della tentata rapina alla tabaccheria di via Garibaldi.

Alghero (SS), 31 Ago 2017 – Questa notte il personale della Polizia di Stato del locale Commissariato di P.S. ed i carabinieri della Compagnia di Alghero, hanno arrestato per tentata rapina aggravata un 41ennne di Nuoro, con specifici precedenti di polizia, ed una donna algherese di 31 anni, convivente dell’uomo, per favoreggiamento personale.

Nella serata di ieri, presso una rivendita di Tabacchi, sita in via Garibaldi, l’uomo travisato da passamontagna e armato di pistola, aveva tentato di farsi consegnare l’incasso, ma la pronta reazione del gestore, che riusciva a sfilargli il passamontagna, ha messo in fuga il malvivente. Alcuni testimoni hanno notato l’uomo dileguarsi su un’autovettura, con a bordo un bambino, di cui rilevavano il numero di targa, risultata intestata alla madre della donna arrestata.

Le immediate indagini hanno poi permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo e della sua convivente. In particolare è emerso che la coppia, nel corso del pomeriggio, avevano preso in uso l’auto ed erano usciti insieme al figlio di 6 anni della donna.

In seguito, dopo la fallita rapina, i due hanno riportato il bambino a casa della nonna, allontanandosi subito dopo.

Quindi ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato rinchiuso presso la Casa Circondariale di Bancali (SS), mentre la donna è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari.