Incendi Sardegna: due roghi spenti con invio di mezzi aerei

Cagliari, 31 Ago 2017 – Due gli incendi, a Seui e Lodè, sui quali il Corpo forestale della Sardegna ha diretto le operazioni di spegnimento e coordinato gli elicotteri del servizio aereo regionale e la flotta nazionale.

A Seui le fiamme si sono sviluppate a fine mattinata nell’area di rimboschimento di conifere all’interno della Foresta demaniale di Montarbu. Ad affiancare il personale a terra del Corpo forestale e di Forestas sono intervenuti tre elicotteri regionali, tra cui il SuperPuma, e un elicottero militare. Colpita a Lodè la macchia mediterranea in località Sant’Anna e lambito, per fortuna senza danno, un bosco di lecci. Sono entrati in azione un elicottero regionale e le squadre del Corpo forestale e di Forestas. Anche quest’ultimo incendio è stato domato ed è ora in fase di bonifica.