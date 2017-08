Gli Usa ordinano la chiusura del consolato russo a San Francisco

Gli Stati Uniti hanno ordinato alla Russia di chiudere il suo consolato a San Francisco, oltre ai due collegati di Washington e New York, una decisione in rappresaglia alla riduzione decisa da Mosca del personale diplomatico americano nel suo Paese. Il Dipartimento di Stato ha riferito che la decisione è stata presa in “spirito di parità”, aggiungendo che le chiusure devono essere completate entro sabato.

In un comunicato pubblicato oggi, il Dipartimento di Stato americano ha comunque assicurato di voler “mettere fine al circolo vizioso” che non smette di deteriorare le relazioni tra Stati Uniti e Russia. E ha auspicato che questa decisione non provochi ulteriori reazioni. In risposta alle nuove sanzioni decise dal Congresso americano, il presidente russo Vladimir Putin aveva ordinato a fine luglio la riduzione del personale che lavora all’ambasciata e nei consolati americani in Russia: 755 diplomatici e dipendenti – russi o statunitensi – hanno tempo fino a domani per interrompere i loro incarichi.

La presenza diplomatica americana è stata pertanto portata a 455 persone, il livello di quella russa negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno inoltre dovuto abbandonare a inizio agosto due edifici diplomatici nei pressi di Mosca. Washington aveva fatto sapere che avrebbe comunicato la sua risposta entro il 1 settembre. “Con questi provvedimenti, i due Paesi avranno tre consolati ciascuno (…)”, ha aggiunto il Dipartimento di Stato, che ha rivolto un appello al miglioramento delle relazioni, cadute al punto più basso dalla Guerra Fredda a oggi, secondo Washington.

“A Mosca studieranno attentamente le nuove misure annunciate dagli americani, dopodiché verrà comunicata la nostra reazione”: è questo in sintesi ciò che il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha detto al segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, in una conversazione telefonica dopo la decisione americana. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Mosca sottolineando che Lavrov “ha espresso rammarico per l’escalation della tensione” tra Usa e Russia.