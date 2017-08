Destination Managment Organizzazion (DMO) la grande opportunità per il turismo sardo ma la politica non presta l’attenzione!

Alghero (SS), 31 Ago 2017 – Fine luglio con l’approvazione della nuova legge sul turismo è diventata certezza la creazione del cosiddetto Destination Managment Organizzazion (Dmo). In Sardegna non è la prima volta che si parla di tale Ente, dal 2004 è sul tavolo regionale. Nonostante aver coinvolto il maggior advisor dell’epoca l’idea non decollò, come il sistema informatico ideato nel 2013. La creazione del management a destinazione, raffigura anche nello statuto della M.E.T.A algherese ma rimase solo un articolo fantasma. Ora, per la prima volta si parla di una società privata con la partecipazione pubblica che organizzi la destinazione. Lo sostiene in una nota l’imprenditrice turistica, Patrizia Petretto (nella foto).

La creazione spetta la Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge ma si scontrerà con la realtà locale. Pur avendo dotato con una minima risorsa finanziaria questo non potrà essere sufficiente per il realizzo di un team tecnico e lo svolgimento corretto dei compiti come per esempio il marketing territoriale oppure la creazione del piano strategico. Considerando anche la mancanza dei corsi formativi per figure professionali, altamente qualificate, il passo diventa ancora più difficile.

La programmazione strategica dello sviluppo del turismo non è un’opinione espressa sui social oppure una chiacchierata al bar, ma scienza – sottolinea Patricia Petretto – da tempo impegnata sui progetti di destinazioni. I modelli europei e del Nord-Italia dovranno essere riqualificati sulle dinamiche del mercato sardo e si dovrà affrontare la difficoltà maggiore: la mentalità locale. Distaccarsi dai vecchi metodi e rimboccarsi le maniche perché la strada sarà molto lunga. Le nuove frontiere saranno la questione dei trasporti, la tassa di soggiorno unificata, gestione e controllo della destinazione, reti tra le imprese, nuovi sistemi IT con supporto della promo-commercializzazione dell’isola, strategie commerciali e la raggiungibilità dei prodotti, divisioni territoriali.

Decine di migliaia di imprese e amministratori locali potrebbero trovare nel DMO un team tecnico competitivo con una visione manageriale e non amministrativa. La destagionalizzazione sarebbe possibile soltanto con un adeguato sistema di autofinanziamento qualora si voglia perseguire l’obiettivo originale.

Infine, Patricia Petretto lancia un messaggio alla politica locale: date l’opportunità ai nostri figli di un futuro nell’Isola, prestate maggior attenzione al settore turismo, non lasciate sfuggire un’altra occasione!