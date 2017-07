Scomparse da ieri tre persone sul lago Mulargia: ricerche in corso da parte di volontari e carabinieri della compagnia di Isili.

Isili (Nu), 2 Lug 2017 – A Orroli, nel Lago Mulargia, sono in corso da ieri sera le ricerche si tre persone, due adulti si circa 40 anni e un ragazzo di 16, figlio di uno dei due, che recatisi nel bacino per provare una barca non hanno fatto rientro a casa. Si tratta di Remo Frau,50 anni, Franco Sirigu, di 41 anni e un sedicenne, la cui mamma è della Romania, figliastro del Frau, tutti di Orroli.

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco stanno continuando a scandagliare il lago alla ricerca degli scomparsi.

Fin’ora sono stati rinvenuti solo alcuni effetti personali dei tre scomparsi, tra i quali una scarpa del sedicenne, uno zaino e un remo dell’imbarcazione.

I Carabinieri hanno ritrovato la vettura parcheggiata e chiusa a chiave in prossimità dell’approdo delle imbarcazioni ma dei tre nessuna traccia. Sono intervenuti anche i Vigili del tuo e i militari del Nucleo Subacquei dei Carabinieri di Cagliari per concorrere nelle ricerche che questa mattina proseguiranno con un elicottero.

A dare l’allarme per il mancato rientro dei tre è stato un nipote preoccupato dal fatto che alle 19:00 di ieri avrebbero dovuto fare rientro a Orroli.

Le attività sono coordinate dai Carabinieri della Compagnia di Isili.