Martedì prossimo conferenza stampa con assessore Spanu su progetto di partenariato regione Sardegna-Governatorato Di Jendouba In Tunisia

Cagliari, 2 Lug 2017 – Martedì 4 luglio, a Cagliari, nella sala conferenze dell’Hotel Regina Margherita (in viale Regina Margherita, 44), alle 10,30, l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu illustra, nel corso di una conferenza stampa, i contenuti e le finalità del progetto di cooperazione decentrata che coinvolge la Regione Sardegna e il Governatorato di Jendouba, in Tunisia.

Intervengono inoltre Chaaban Abbes, vice rettore dell’Università di Jendouba, Emilio Gariazzo sindaco di Iglesias e presidente Consorzio Ausi (Consorzio per le Attività Unversitarie del Sulcis Iglesiente) e Salvatore Cherchi, coordinatore del Piano Sulcis. Dal 2 al 9 luglio, con la visita in Sardegna di una delegazione tunisina, guidata proprio da Chaaban Abbes e costituita da imprenditori e rappresentanti di enti e istituzioni, entrano nel vivo le attività previste nel progetto, la cui attuazione nell’isola è affidata al Consorzio Ausi in collaborazione con la Kip International School.