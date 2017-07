Durante un festa per la maggiore età accoltellati due ragazzi di 18 anni e uno di 16: in ospedale in condizioni gravissime.

Lanusei (Nu), 2 Lug 2017 – In un piccolo paese della provincia Barbaricina, Ilbono, la festa per i 18 anni di un ragazzo, la festa si è conclusa nel sangue. Infatti, due ragazzi da poco maggiorenni e un diciassettenne sono stati accoltellati.

Il fatto è avvenuto intorno alle tre del mattino durante una rissa con un gruppo di ragazzi di Tortolì.

Due dei tre feriti sono versano in condizioni gravissime e sono stati ricoverati in rianimazione all’ospedale di Lanusei. In particolare le condizioni di uno dei tre ragazzi si sono ulteriormente aggravate ed è stato trasportato stamattina all’ospedale Businco di Cagliari.

Sul posto subito dopo l’allarme sono giunti i carabinieri della Compagnia di Lanusei, agli ordini del comandante la compagnia cc della cittadina ogliastrina Cap. Caludio Papparella.

Gli investigatori dell’arma di Lanusei avrebbero già identificato gli autori dell’accoltellamento ed ora potrebbero essere accusati di tentato omicidio multiplo.