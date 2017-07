Cagliari, 2 Lug 2017 – Domani, lunedì 3 luglio, alle ore 10.30 presso la sala del Retablo al 2° piano del Palazzo Civico di via Roma 145, si terrà la conferenza stampa di presentazione del bando per l’accesso ai benefici del Reddito di Inclusione Sociale (REIS) per l’anno 2017.

Saranno presenti l’assessore alle Politiche Sociali e Salute Ferdinando Secchi e la dirigente del Servizio Antonella Delle Donne.

