Solidarietà al dipendente Aias licenziato dopo sciopero fame del Capogruppo Pd in Consiglio regionale Pietro Cocco.

Cagliari, 1 Lug 2017 – Il Capo Gruppo del Pd Pietro Cocco esprimere solidarietà a Antonello Repetto uno dei più combattivi operatori socio sanitari di Cortoghiana, licenziato dall’AIAS, in quanto resosi protagonista di uno sciopero della fame contro l’azienda.

Dopo i provvedimenti adottati dal Consiglio Regionale con l’approvazione dell’Ordine del giorno n. 67 del 11 aprile scorso e recepito da una delibera della giunta, ritengo che l’Amministrazione regionale – sostiene Pietro Cocco – debba intervenire per far desistere l’Aias da questo provvedimento che rischia di far degenerare una vertenza che la politica regionale ha tentato di riportare nell’ambito della cornice normativa di riferimento e nel rispetto dei diritti e doveri degli operatori che svolgono un ruolo delicato ed insostituibile svolto in regime di convenzione con il servizio pubblico. L’ordinamento riconosce in capo al Governo della Regione il controllo e la vigilanza sull’amministrazione e sulla gestione delle fondazioni.

Conclude Cocco, la questione dei licenziamenti dei rappresentanti sindacali (Roberto Fallo Fp Cisl, Armando Ciosci USB e oggi di Antonello Repetto) è un fatto grave su cui la politica regionale deve intervenire per ristabilire le basilari condizioni di tutela per i lavoratori. Com