Roma: nasce Insieme, soggetto politico di Sinistra, alternativa al PD

Roma, 1 Lug 2017 – Nasce a Roma sabato primo luglio Insieme, forza politica di sinistra che si candida ad essere l’alternativa al Partito Democratica.

Una piazza Sant’Apostoli zeppa di militanti provenienti da ogni angolo d’Italia riuniti con lo scopo di proseguire un percorso interrotto da troppo tempo.

“Da questa piazza vogliamo rivolgerci a tutto quel popolo di centrosinistra che se ne sta testardamente a casa” dice Pierluigi Bersani dal palco, “disilluso, sfiduciato, spaesato, che sente in tv anche Renzi, ma gli passa come acqua sul marmo. Vogliamo reagire o no?” sottolinea Bersani che, in uno degli interventi più applauditi ed attesi ricorda che per la sinistra e per il centrosinistra serve ripartire. “Non abbiamo fatto il vaccino obbligatorio contro l’antirenzismo. Un po’ di misura! Il mondo non gira intorno alla Leopolda, veniamo giù!” “Basta camarille e gigli magici e basta arroganza. Non se ne può più. Volare bassi per favore”. Un intervento di quelli che scaldano l’anima ed il cuore a tanti che sventolano la bandiera di Articolo 1.

Dopo Bersani Giuliano Pisapia che sottolinea nel suo intervento l’importanza dello stare insieme. “Non c’è altra strada, insieme. L’altra strada della divisione, di non essere ancorati ai principi rischia di dare il nostro Paese alla destra, al populismo, alla demagogia”.

Nasce così a Roma la nuova casa comune del centrosinistra, un progetto politico che non intende dimenticare il passato ma che si candida ad essere radicalmente innovativo.

Gioia e tripudio di bandiere che non si vedevano da tempo, una iniziativa politica marcatamente di sinistra con un palco semplice, differente da quello che ultimamente il popolo di centrosinistra è abituato a vedere.

Sul palco a moderare l’iniziativa Gad Lerner.

Gioia e fratellanza, amicizie e militanze che si incontrano dopo tempo sulle note di “E io ci sto” di Rino Gaetano.

Interventi differenti raccontano percorsi di quella sinistra e di quel centrosinistra diffuso unito da ideali e progetti: Damiano Coletta, sindaco di Latina, Valerio Onida, Leoluca Orlando oltre che a diversi esponenti dell’associazionismo diffuso tra cui l’Arci.

Solidarietà e diritti, il motore portante di Insieme.

Il progetto è una casa politica che si batte per i diritti del lavoro.

In una Italia sempre più disillusa e tendente a destra Insieme è un politico ambizioso che nasce su basi forti: diritto al lavoro per tutte e tutti in primis, economia circolare e verde, “ius solis” e tanti altri punti politici marcatamente di sinistra.

Ripartire Insieme è la parola d’ordine di piazza Sant’Apostoli, tempi brevi, brevissimi, quelli di una estate in cui i gruppi parlamentari e comunali dei diversi movimenti aderenti all’iniziativa, cercheranno di dettare le linee politiche per un nuovo soggetto che potrebbe persino avere un nuovo nome.

Lavorare per obiettivi: eguaglianza sociale, diritti dando risposte e non facendo demagogia è ciò che accomuna gli interventi di Bersani e Pisapia.

“Oggi facciamo la prima cosa insieme per cambiare l’Italia e l’Europa” conclude l’ex sindaco di Milano.

In piazza tra i tanti presenti anche Stefano Fassina con la delegazione di Sinistra Italiana, Angelo Bonelli dei Verdi, Pippo Civati di Possibile, Massimo D’Alema e Miguel Gotor , giornalisti e lavoratori de l’Unità a cui dal palco è stata data solidarietà, , Livia Turco, Luigi Manconi, Bruno Tabacci, Franco Monaco, Vasco Errani, Giovanni Maria Flick e Cesare Damiani. E.C.