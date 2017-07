Pregiudicato di Cagliari arrestato dai carabinieri per furto aggravato, falsa attestazione ad un P.U.

Cagliari, 1 Giu 2017 – Un pregiudicato di Cagliari, Efrem Caredda, di 29 anni, del capoluogo regionale ma residente a Selargiu, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Cagliari, per i reati di furto aggravato e falsa attestazione ad un pubblico ufficiale.

Il giovane disoccupato, era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ma, durante il pomeriggio sì era introdotto più volte all’interno del punto vendita Vestis del centro commerciale “Le Fornaci” e, dopo aver tentato di eludere il personale della sicurezza asportava svariati capi di abbigliamento per un totale di 350€ circa. Quindi, dopo un inseguimento che ha richiesto l’impiego di due pattuglie del radiomobile, i militari dell’arma sono riusciti a bloccarlo e poi una volta dichiarato in arresto è stato portato in caserma e ultimate le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si è svolto ieri durante il quale è stato confermato il provvedimento restrittivo e poi messo agli arresti domiciliari in attesa della nuova udienza.