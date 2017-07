Due giovani pregiudicati del Senegal arrestati dagli agenti delle Volanti per rapina aggravata, lesioni, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.

Cagliari, 1 Lug 2017 – Due pregiudicati senegalesi sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, Gueye Modou, di 19 anni e Sour Moustapha, di 24 anni per rapina aggravata, lesioni resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.

Sulla linea 113, è giunta una richiesta di aiuto in Via della Pineta angolo Via Milano da parte di un minorenne che era stato aggredito, picchiato e poi rapinato del proprio cellulare da parte di due ragazzi stranieri.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, ricevute dettagliate descrizioni degli autori si sono posti alla ricerca rintracciando e bloccando i due soggetti nascosti tra le auto in sosta all’interno di parcheggio condominiale della vicinissima Via Agrigento, con i quali i poliziotti hanno ingaggiato una colluttazione al fine di metterli in sicurezza.

Nel corso della perquisizione personale è stato rinvenuto il telefono cellulare sottratto che è stato restituito al legittimo proprietario.

In seguito la giovane vittima è stata visitata e medicata dai sanitari del pronto soccorso di un nosocomio cittadino alla quale hanno poi assegnato una prognosi di 5 giorni di ripose e cure.

Quindi i due giovani di colore sono stati dichiarati in arresto e ultimate le formalità di legge negli uffici della Questura e poi trasferiti e rinchiusi nella Casa Circondariale di Ca-Uta.