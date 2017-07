Comune di Cagliari ottiene dalla Regione Sardegna 2.600.000 euro per bonifica e la messa in sicurezza del polo tecnologico di San Lorenzo

Cagliari, 1 Lug 2017 – Ammonta a 2.600.000 euro il finanziamento ottenuto dal Comune di Cagliari dalla Regione Sardegna per la bonifica e la messa in sicurezza del polo tecnologico di San Lorenzo. Gli interventi interesseranno i capannoni dell’ex inceneritore, la discarica e la stazione di travaso, tutt’ora in esercizio, che consente di trasferire i rifiuti dai mezzi che raccolgono i rifiuti in città agli autoarticolati di grandi dimensioni dedicati al trasporto agli impianti di lavorazione finale.

I capannoni dell’ex inceneritore, costruito nel 1968 e in funzione fino al 1988, verranno demoliti nel 2018. Prima della demolizione è prevista un’importante bonifica delle strutture: l’intervento complessivo comporterà una spesa di circa 1.800.000 euro, di cui 600.000 finanziati dalla Regione. La discarica sarà messa in sicurezza con una spesa che ammonta a 2.500.000 euro: 2.000.000 sono finanziamenti della Regione e 500.000 del Comune.

La sistemazione del polo tecnologico di San Lorenzo sarà completata da un terzo importante intervento. Il Comune ha infatti recentemente affidato i lavori di ampliamento e messa a norma della stazione di travaso, che inizieranno nei prossimi mesi.

La stazione sarà potenziata in vista dell’avvio del servizio di raccolta porta a porta, che verrà svolto con mezzi più piccoli di quelli attuali e che dovranno ricorrere con maggiore frequenza al trasferimento dei rifiuti nei mezzi di dimensione maggiore. Questo terzo intervento, per il quale saranno spesi 1.790.000 euro, è finanziato integralmente con fondi Dl bilancio del Comune. Com

