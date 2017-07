Antincendi, operativo da oggi il 12/mo elicottero della flotta regionale. Spano: ulteriore rafforzamento come da piano

Cagliari, 1 Lug 2017 – Sale a 12 mezzi la flotta regionale degli elicotteri per la campagna antincendi 2017. Come previsto nel Piano Regionale Antincendio, da oggi e per tutto agosto, è infatti operativo l’elicottero Super Puma con una capacità di carico di 4500 litri e con elevate prestazioni di volo. Il mezzo, in grado di trasportare 15 persone più l’equipaggio, sarà di base a Fenosu.

“Quest’anno abbiamo rafforzato ulteriormente l’apparato dei mezzi della nostra macchina antincendi a causa delle difficili condizioni meteo con siccità e alte temperature – afferma l’assessora con delega della Protezione civile Donatella Spano -. Anche in questa occasione sottolineo quanto sia fondamentale per la sicurezza e la prevenzione del fuoco il contributo di tutti, con comportamenti responsabili a tutela dell’incolumità propria e degli altri, oltre che del patrimonio ambientale”. Proprio per le condizioni meteo il Super Puma sarà operativo per due mesi, a differenza del 2016, anno nel quale il presidio era durato dal 15 luglio al 15 agosto. Com