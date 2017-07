A Roma oggi pomeriggio nasce “Insieme”: al via la sfida di Pisapia che apre la “piazza” del centrosinistra unito.

Roma, 1 Lug 2017 – Nel pomeriggio di oggi, primo luglio 2017, la città di Roma vede la nascita di “Insieme”, la nuova formazione politica che intende riunire tutte le anime (litigiose) della sinistra italiana in un’unica e vasta aggregazione di sinistra.

Quindi la grande parata della ‘gente di sinistra’ è cominciata sulle note di ‘E io ci sto’ di Rino Gaetano la manifestazione di Campo progressista al grido di ‘Insieme’ per un nuovo centrosinistra. Presenti, tra gli altri, Giuliano Pisapia, Pierluigi Bersani, Massimo D’Alema, Bruno Tabacci. In piazza anche una folta delegazione di Mdp guidata dai capigruppo Francesco Laforgia e Maria Cecilia Guerra.

“Insieme” per aprire una Piazza, un luogo fisico dal forte valore simbolico per la sinistra italiana, riempire Santi Apostoli di persone in carne ed ossa, dai percorsi diversi. Ma al contempo “insieme” per aprire uno spazio politico, in grado di raccogliere cittadini, associazioni, corpi intermedi, comitati civici, tutti uniti dalla voglia di rilanciare un centrosinistra ampio, forte, inclusivo. È questo il significato della manifestazione nazionale organizzata da Campo Progressista, il movimento di Giuliano Pisapia.

L’aveva annunciata un mese fa da Bruxelles, l’ex sindaco di Milano, e la sua proposta è stata subito accolta con entusiamo da Pier Luigi Bersani, l’ex segretario del Pd ora in Articolo 1 – Movimento democratico progressista, che parlerà dal palco.

È proprio la scritta ‘Insieme’ composta da tanti palloncini arancioni che campeggia sul palco, mentre ai lati l’hashtag è ‘#nessunoescluso’. Tante le bandiere sotto il palco: quelle rosse di Mdp – Articolo 1, quelle dei Verdi e i palloncini arancioni di Campo progressista.