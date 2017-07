A Roma oggi pomeriggio nasce “Insieme”: al via la sfida di Pisapia che apre la “piazza” del centrosinistra unito.

Roma, 1 Lug 2017 – “Oggi nasce la nuova casa comune del centrosinistra. Senza dimenticare il passato, ma radicalmente innovativi”. Così Giuliano Pisapia apre il suo intervento a Piazza SS. Apostoli a Roma sul palco di “Insieme”, la manifestazione nazionale organizzata dal suo movimento, Campo Progressista. “Uniti e radicalmente innovativi. Se noi non riusciamo a dare una casa comune radicalmente innovativa rispetto al passato, noi non riusciremo a raggiungere l’obiettivo”.

“Ci davano per matti, eppure con coraggio e determinazione ce l’abbiamo fatta. E’ una piazza bellissima. Abbiamo vinto la sfida. Per dire ‘basta’ alle divisioni. Uscire dai problemi da soli è avarizia. Uscirne insieme è buona politica, insieme”, dice l’ex sindaco di Milano citando don Milani.

“Da soli non si va da nessuna parte. Non c’è altra strada che quella che stiamo percorrendo, insieme. Sono terrorizzato perché la strada della divisione rischia di dare il paese alle destre. Ci vuole discontinuità col passato per un futuro più serio, capace di dare risposte a tutti”, dice ancora Pisapia.

L’ex sindaco di Milano chiede una “discontinuità netta non per ripicca e personalismi, non per antipatia per uno o più leader ma perché vediamo le difficoltà del Paese”. “La politica non è avere tanti like, politica non è io è noi, giustizia e uguaglianza sociale sono il nostro obiettivo”.

“Serve un centrosinistra largo e plurale, politico e civico, con meno non ce la facciamo, con meno possiamo fare solo una nobile testimonianza. Il Pd, e mi spiace dirlo, non è nelle condizioni e nell’intenzione di promuovere un centrosinistra largo perché pensa che il centrosinistra si riassume nel Pd e il Pd si riassume nel capo”, ha detto Pierluigi Bersani alla manifestazione di piazza Santi Apostoli. “Insieme facciamo partire oggi una nuova soggettività politica in radicale discontinuità con quello che si è visto in questi anni”, ha aggiunto ricordando la “scelta dolorosa” dell’uscita dal Pd.



“Da questa piazza noi vogliamo rivolgerci a tutto quel popolo di centrosinistra che se ne sta testardamente a casa, disilluso, spaesato, sfiduciato, che ha sentito oggi il comizio di Renzi ma gli passa sulla testa come l’acqua sul marmo”, ha detto Bersani. “Ma noi vogliamo reagire o no? Possiamo accettare che a poco a poco la destra prenda in mano il paese? Non possiamo assistere ad una deriva sociale di cui vediamo i segni da un po’ di anni”.

È cominciata sulle note di ‘E io ci sto’ di Rino Gaetano la manifestazione di Campo progressista al grido di ‘Insieme’ per un nuovo centrosinistra. Presenti, oltre a Giuliano Pisapia e Pierluigi Bersani, ci sono Massimo D’Alema, Bruno Tabacci, Stefano Fassina, una delegazione di Mdp guidata dai capigruppo Francesco Laforgia e Maria Cecilia Guerra, la presidente della Camera, Laura Boldrini, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.