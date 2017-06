Sugherificio Presidente Consiglio Sardegna Ganau incontra i lavoratori del settore

Sassari, lì 30 Giu 2017 – Il presidente del Consiglio Gianfranco Ganau ha incontrato questa mattina a Sassari negli uffici della Regione, una delegazione dei lavoratori del sugherificio Ganau di Tempio Pausania.

Il massimo rappresentante dell’Assemblea sarda ha preso atto della difficile vertenza sindacale in atto, volta ad evitare il licenziamento di settantanove dipendenti della storica azienda gallurese, tra i maggiori operatori del comparto.

«Rivolgo un appello alla proprietà – ha sottolineato il presidente del Consiglio a margine dell’incontro – affinché venga studiata ogni soluzione possibile mirata alla revoca del provvedimento che avrebbe delle ricadute sociali disastrose su un territorio già in grave difficoltà. Invito l’azienda – ha aggiunto Ganau – a prendere in considerazione la proposta avanzata dalle organizzazioni sindacali di applicare un contratto di solidarietà. Il mio impegno – ha concluso – sarà quello di sostenere, insieme al Parlamento sardo ogni intervento possibile a definire un vero piano di rilancio del settore legato alla produzione del sughero in Sardegna». Red-com