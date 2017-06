Senatore Silvio Lai: importante l’apprezzamento di Federalberghi alla legge urbanistica

Sassari, 30 Giu 2017 – “Ho partecipato ad una affollata assemblea di Federalberghi che ha promosso a pieni voti la proposta di legge urbanistica della Giunta Regionale rispetto alla strategia dell’accoglienza turistica sostenibile.” Lo scrive in una nota il senatore sassarese Silvio Lai a margine della iniziativa degli albergatori sardi conclusa dall’assessore Cristiano Erriu.

“Le strutture turistiche in Sardegna hanno un forte bisogno di adeguamento per rispondere al mercato e cogliere le opportunità che le condizioni geopolitiche offrono all’isola”.

“La procedura del piano di impresa che accompagna la richiesta di adeguamento e ampliamento delle strutture alberghiere rappresenta una garanzia di fronte a qualunque preoccupazione su eccessi o errori.

Occorre però dare certezze anche agli imprenditori turistici su risorse professionali dedicate e tempi di approvazione degli investimenti. Il sistema turistico lavora in anticipo di due anni e non può permettersi tempi e risposte tradizionali.

Proprio nella prima fase successiva alla approvazione occorrerà predisporre modalità straordinarie di risposta della regione per evitare che una buona legge diventi inutile o addirittura dannosa.

Queste occasioni di uscita dal palazzo per dibattere dei contenuti sono certamente fondamentali per norme di questo profilo strategico sulle quali il consiglio e le forze politiche devono assumere rapidamente decisioni per non perdere le condizioni internazionali di mercato che sono in campo”.