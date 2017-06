Istat: sale la pressione fiscale e un po’ di crescita per i consumi delle famiglie.

Roma, 30 Giu 2017 – Aumentano le tasse per gli italiani nonostante il Renzi si ostini a dire che da quando c’era lui al governo i tributi degli italiani era calati di molto. Ma non è stato così e non è così. Infatti, secondo l’Istat la pressione fiscale nel primo trimestre del 2017 è stata pari al 38,9%, segnando un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Crescono, nel primo trimestre dell’anno, reddito e consumi delle famiglie. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell’1,5% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell’1,3%. A comunicarlo è l’Istat spiegando che per il reddito c’è stato un incremento annuo del 2,4% e per la spesa un aumento del 2,6%: si tratta dei rialzi più forti dal terzo trimestre del 2011. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari all’8,5%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.

I trimestre, miglior dato dal 2000 Nel primo trimestre di quest’anno l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al 4,3%, risultando inferiore di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre del 2016. Lo rileva l’Istat, secondo la quale si tratta del miglior risultato dal 2000 sulla base dei confronti tendenziali, non essendo i dati destagionalizzati.