Denunciato in stato di libertà 49enne di Sassari per rapina impropria.

Sassari, 30 Giu 2017 – Nella serata di ieri, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari hanno denunciato in stato di libertà un 49enne, sassarese, per rapina impropria.

L’equipaggio della Volante, è intervenuto su segnalazione al 113, in una via del centro cittadino, dove erano stati segnalati due giovani in fuga dopo aver commesso un reato.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatto con il richiedente, il quale ha riferito di aver sorpreso un individuo che, poco prima, aveva tentato di rubare delle scatole di caffè dall’interno del suo furgone, posteggiato sulla pubblica via. L’uomo, dopo aver sottratto la merce assieme ad un complice, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dal proprietario del mezzo, mentre il complice è riuscito a fuggire.

L’uomo avrebbe tentato, con alcuni spintoni, di divincolarsi per fuggire ma senza riuscirci. Preso in consegna dagli agenti, il 49enne è stato successivamente accompagnato presso gli uffici della Questura e deferito in stato di libertà all’A.G.