Peste suina africana, corso di aggiornamento del personale che formerà i cacciatori di cinghiale per la prossima stagione venatoria

Cagliari, 29 Giu 017 – Si è tenuto oggi a Cagliari, nella sede dell’Agenzia Laore Sardegna, il corso di aggiornamento organizzato da Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, Ats, Assessorato dell’Ambiente e Corpo forestale di Vigilanza ambientale (Cfva) rivolto al personale Laore che, nei prossimi giorni, inizierà a tenere i corsi di formazione dei cacciatori al cinghiale. I referenti delle compagnie di caccia e i loro sostituti sono infatti tenuti, secondo la normativa per l’eradicazione della Peste suina africana, a seguire i corsi di formazione così da poter garantire la mappatura della presenza della malattia nel selvatico e quindi accompagnare le azioni di contrasto alla diffusione del virus. Sono esonerati dall’obbligo di formazione coloro i quali abbiano ottenuto un attestato di avvenuta formazione per la precedente annata venatoria.

I corsi, organizzati e programmati dall’Agenzia agricola in un solo incontro di circa due ore, saranno tenuti dal personale specializzato di Laore, dei Servizi veterinari dell’Ats e del Cfva. La formazione obbligatoria si rivolge inoltre ai titolari delle aziende agrituristiche venatorie (Aatv), delle Zone addestramento cani (Zac), degli allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e ai presidenti delle zone in concessione per l’esercizio della caccia autogestita. La scorsa stagione, in quasi cento incontri organizzati su tutto il territorio regionale, l’Agenzia Laore ha formato oltre 5 mila cacciatori. Gli appuntamenti, già calendarizzati e consultabili su questo link goo.gl/G6cSHu, si dovranno tenere entro il 31 ottobre 2017. Red