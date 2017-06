Operazione “Mare Sicuro”: controlli in porto a Cagliari da parte dei militari della Guardia Costiera e verbali per 3.000 euro

Cagliari, 29 Giu 2017 – I militari della Guardia Costiera di Cagliari, come ogni anno, nel periodo estivo intensificano lo sforzo operativo volto a garantire la corretta fruizione del mare e uno svolgimento in sicurezza delle attività balneari connesse.

E, infatti, ieri mattina, durante le attività di controllo all’interno delle aree portuali del capoluogo regionale, nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2017, le unità navali della guardia costiera di Cagliari, il battello veloce gc a67 e la motovedetta cp320, hanno rilevato illeciti per un importo totale di 3.000 euro circa.

Durante l’attività di controllo sono stati elevati due verbali amministrativi e un sequestro. Le sanzioni sono scattate per un pescatore subacqueo sportivo, con relativo sequestro delle attrezzature subacquee, per esercitare la pesca, vietata all’interno del porto di Cagliari, in prossimità dei frangi flutti del molo di ponente.

La seconda sanzione è stata elevata ai danni di un subacqueo professionista, per aver esercitato lavori, con ausilio di bombole, all’interno del porto di Cagliari, senza la corretta segnalazione (pallone segna sub) e senza le previste autorizzazioni e comunicazioni di attività all’autorità marittima. Red