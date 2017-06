Giovane sardo ucciso a Londra: la coinquilina, una giovane bengalese di 25 anni, accusata di omicidio

Londra, 29 Giu 2017 – La ragazza coinquilina del giovane sardo, Pietro Sanna, di 23 anni, accoltellato a morte nella sua abitazione di Canning Town a Londra, è stata formalmente accusata di omicidio.

Infatti, gli inquirenti nella notte hanno reso noto il nome della presunta assassina: si chiama Hasna Begun, 25 anni, di origine bengalese ma nata e residente a Londra. Per gli investigatori della Polizia londinese sarebbe stata lei ad aver ucciso in modo “vile e brutale” con diverse coltellate, come riferito dagli investigatori, il giovane italiano.

La donna apparirà stamane davanti ai magistrati di Thame’s Court per la convalida dell’arresto. Nessuna notizia, invece, da parte della polizia londinese sul movente dell’omicidio.