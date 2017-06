Giovane di 30 anni di Olbia minaccia pesantemente la compagna e poi arrestato dal personale della Polizia di Stato per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Olbia, 29 Giu 2017 – Un 30enne di Olbia è finito in manette ieri sera, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Gli agenti del Commissariato P.S. della città gallurese, in servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito di una segnalazione, nel centro cittadino, dove hanno l’arrestato che inveiva e minacciava la compagna con la quale poco prima aveva avuto una violenta lite, iniziata in casa e protrattasi all’esterno.

Il giovane, dai controlli effettuati, è risultato essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di Olbia e tra le prescrizioni imposte vi è anche quella di non uscire dalla propria abitazione dopo le ore 21.00.

Quindi, i poliziotti, considerando il fatto di aver sorpreso l’uomo fuori dal domicilio durante un orario non consentito e che è stato più volte segnalato all’A.G. per analoghe violazioni, lo hanno dichiarato in arresto e poi accompagnato presso gli uffici del Commissariato di P.S. dove, su disposizione dell’A.G. è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi.