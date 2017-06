Franco Ollargiu nominato dalla Giunta Regionale Sardegna come nuovo direttore Enas

Cagliari, 29 Giu 2017 – Franco Ollargiu, dirigente della Regione, è il nuovo direttore generale dell’Ente acque della Sardegna (Enas). Lo ha nominato la Giunta nella riunione odierna. La posizione era vacante dallo scorso primo aprile in seguito alle dimissioni di Giovanni Sistu.

Per la scelta del nuovo direttore generale dell’Enas è stata indetta la procedura pubblica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse rivolta ai dirigenti del sistema Regione e a figure esterne. Com