Denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Budoni un 53enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo d’arma da taglio.

Siniscola (Nu), 29 Giu 2017 – Nei giorni scorsi, alle 3.00 circa del mattino, i Carabinieri della Stazione di Budoni hanno denunciato M.N., 54enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Mentre la pattuglia dell’Arma stava effettuando un posto di controllo all’altezza della frazione di “Agrustos”, è stata attirata da un’auto che si stava aggirando in quella zona con fare sospetto. Quindi gli uomini dell’Arma si sono avvicinati ed hanno proceduto ad un controllo: dopo aver effettuato la perquisizione è emerso che il l’uomo, con già qualche piccolo precedente alle spalle, è stato trovato in possesso di circa un grammo di cocaina già suddivisa in dosi e una decina di spinelli già preparati, oltre a tutto l’occorrente per pesare e confezionare lo stupefacente.

L’uomo, che in quel momento si trovava al lato passeggero, aveva inoltre con sé un coltello tipo pattadese, di cui non ha saputo dare giustificazioni.

Per M.N. è subito scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria di Nuoro, dove dovrà adesso rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo d’arma da taglio.