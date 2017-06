Dall’Aou un avviso per direttore di Provveditorato, economato e patrimonio

Sassari 29 Giu 2017 – L’azienda ospedaliero universitaria di Sassari potenzia il percorso che mira a garantire un più efficiente servizio appalti. La direzione strategica, infatti, ieri ha deliberato di bandire un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di Provveditorato, economato e patrimonio.

L’incarico, a tempo determinato con procedura prevista dall’articolo 15 septies del decreto legislativo numero 502 del 1992, avrà la durata di due anni.

La procedura per il reclutamento della figura necessaria tramite selezione esterna avviene – così è riportato anche in delibera – dopo che l’azienda ha appurato l’indisponibilità dei dirigenti potenzialmente interessati che fanno capo alle strutture in staff e alla Tecno-struttura.

Il ruolo prevede la responsabilità della gestione dell’acquisizione di beni e servizi, del patrimonio dell’azienda, degli acquisti in economia, della gestione della cassa economale e del magazzino economale quindi dell’ufficio contratti.

L’avviso sarà pubblicato sul sito web aziendale, www.aousassari.it, nella sezione “concorsi e selezioni”.