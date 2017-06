Comune di Cagliari – Cresce l’offerta di servizi online: area WebGis si arricchisce di nuovi contenuti sugli immobili storico-identitari, sulla rete WiFi gratuita e sulla mobilità sostenibile.

Cagliari, 29 Giu 2017 – Prosegue l’attività di miglioramento dei servizi online a disposizione dei cittadini. L’area WebGis del sito istituzionale del Comune è stata arricchita di contenuti rispetto alla precedente edizione. In particolare è stata creata una sezione Info Turismo con tre aree tematiche: una dedicata agli immobili aventi valore storico-identitario, una con la localizzazione dei punti WiFi a disposizione dei cittadini e una dedicato alla mobilità sostenibile, con particolare riferimento alle piste ciclabili, alla linea Metro, ai siti di Car e Bike Sharing e alle indicazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. In tutti i livelli informativi è possibile la ricerca per via e numero civico.

Tutti le informazioni possono essere scaricate in formato Open Data.