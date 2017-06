Cagliaritano pregiudicato arrestato dagli agenti della Mobile di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 29 Giu 2017 – Christian Firinu, di 28 anni, cagliaritano con precedenti penali, è stato arrestato dagli Agenti del Gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, nel corso di un servizio mirato di contrasto in materia di stupefacenti, a seguito di attività info-investigative, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del giovane che ha permesso di recuperare, nella sua camera da letto, un pezzo di Hascisc del peso di 41 grammi poggiato sopra un tagliere di legno con accanto un coltello della lunghezza di cm 20 con la lama intrisa di hascisc, un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Poi, nel cassetto dello stesso mobiletto, dove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, sono stati trovati 320 euro in banconote di vario taglio, un altro bilancino di precisione e un coltello della lunghezza di 21 cm, sempre intriso di sostanza. All’interno dell’armadio è stato trovato un sacchetto in plastica contenente Marijuana per un peso di 64 grammi circa.

In seguito i poliziotti hanno esteso il controllo all’autovettura di sua proprietà, dove sono stati trovati, nel vano portaoggetti, un portafoglio contenente un sacchetto in cellophane con 5 infiorescenze di marijuana per un peso di circa 2 grammi e 4 buste in cellophane con chiusura ermetica, contenenti ognuna pezzi di sostanza stupefacente tipo Hascisc per un peso di grammi 8 oltre alla somma di euro 200 in banconote di vario taglio.