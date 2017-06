Università di Cagliari – Roberto Giuntini presidente della Società italiana di logica e filosofia delle scienze

Cagliari, 28 Giu 2017 – Roberto Giuntini, ordinario di Logica e filosofia della scienza al dipartimento di Psicologia, pedagogia e filosofia (facoltà di Studi umanistici) dell’ateneo di Cagliari, è stato nominato presidente della Silfs (Società italiana di logica e filosofia delle scienze). Il prestigioso riconoscimento è stato determinato dall’assemblea dei soci, svoltasi a Bologna il 22 giugno scorso. Gli specialisti della Silfs erano al lavoro per la “Triennial International Conference of the Italian Society for Logic and Philosophy of Science”.

Apprezzato esperto internazionale di logica quantistica e di informazione e computazione quantistiche, il professor Giuntini – originario di Barberino del Mugello, classe ’60 – docente dal 1998 all’Università di Cagliari, ha fatto parte del Senato accademico, ha diretto la scuola di dottorato in Filosofia e epistemologia ed è stato delegato del rettore per l’e-learning. Numerose le esperienze estere. Tra queste, la presidenza della “International quantum structure association” dal 2010 al 2012. Nel 1998 ha ricevuto il “Birkhoff and von Neumann Prize”. Red-com