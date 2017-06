La Deputata Romina Mura su intesa Sindacati, Wind-Tre e Comdata su cessione dei call center.

Roma, 28 Giu 2017 – “L’intesa raggiunta fra Wind-Tre, Comdata e Sindacati ci consegna un quadro rassicurante. Scrive in una nota la deputata del Pd Romina Mura.

Per quanto riguarda, in particolare, la Sardegna, viene confermata Cagliari come sede del call center, per ora e per il futuro, mantenuto il numero dei lavoratori attualmente impiegati con garanzia di stabilità per il futuro. Rimane a carico delle Istituzioni, come ho avuto modo di ribadire, in occasione di un question time in Commissione trasporti e telecomunicazioni della Camera, l'opportunità di riprendere in mano l'idea di costruire in Sardegna un distretto dell'ICT e delle telecomunicazioni, che ci consenta di mettere a frutto le buone esperienze imprenditoriali e professionali maturate nel corso degli anni, investire sui talenti di casa nostra e non solo, di attrarre investimenti e investitori esterni. Sarebbe interessante per esempio costruire un sistema di agevolazioni e facilitazioni per le imprese di ICT che decidono di investire in Sardegna. Perché non usare a riguardo le Zone economiche speciali (ZES) di cui a breve discuteremo qui alla Camera".