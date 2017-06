Capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis: “un segnale dal consiglio regionale per salvare la vita di Doddore Meloni”

Cagliari, 28 Giu 2017 – Un segnale del consiglio regionale per la situazione umana di Salvatore Doddore Meloni, l’indipendentista che da oltre due mesi in carcere sta mettendo in atto lo sciopero della fame. Ad esortare un ordine del giorno dell’assemblea di via Roma il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis: “Stiamo seguendo con grande preoccupazione la situazione umana di Doddore Meloni che merita rispetto e attenzione. Non esprimiamo nessuna posizione dal punto di vista giuridico e politico, ma non possiamo che avere un sentimento di vicinanza e solidarietà umana per le condizioni di salute. Auspichiamo che si intervenga immediatamente per salvare la sua vita e la salute del detenuto”. Com

Condividi su...