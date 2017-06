Incendi, bonificato iglesias. Spano: indagini in corso, massima prudenza anche oggi

Cagliari, 27 Giu 2017 – Massima attenzione anche oggi sul fronte incendi a causa delle alte temperature che sono attese sino a domani sera. Sotto controllo l’incendio divampato ieri a Iglesias, ora in fase bonifica. “Sono in corso le attività di indagini del Corpo forestale per accertare le cause del rogo e gli inquirenti stanno lavorando sull’ipotesi di pista colposa”, dichiara l’assessora con delega alla Protezione civile Donatella Spano che ieri ha fatto un sopralluogo insieme ai direttori regionali Graziano Nudda e Gavino Diana per incontrare il sindaco Emilio Gariazzo e le squadre impegnate nello spegnimento: la Protezione civile e i volontari, il Corpo forestale, l’Agenzia Forestas e i Vigili del Fuoco.

“Ringrazio tutti per il grande impegno, il senso di responsabilità e l’enorme professionalità di tutti – ha detto incontrando le forze in campo della macchina contro il fuoco -. Le organizzazioni di volontariato hanno lavorato al massimo, sempre con enorme generosità. Anche ieri si è data prova di grande sinergia fra tutte le forze in campo, locali, regionali e statali”. Red