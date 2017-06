In manette pregiudicato di 37 anni, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 27 Giu 2017 – Questa notte, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cagliari hanno arrestato Giancarlo Castiglione per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Il trentasettenne cagliaritano, impiegato presso il circolo sportivo “Kasteddu”, è stato notato nei pressi di Via Marmolada, a Selargius, durante un apposito servizio di perlustrazione dedito al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, quindi è stato bloccato e perquisito.

Il pregiudicato è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, circa 10 gr di cocaina, il tutto meticolosamente suddiviso e confezionato in dosi pronte per lo spaccio. Inoltre, Castiglione aveva con se materiale per il confezionamento delle sostanze e circa 300,00€ in contanti, tutte banconote di piccolo taglio in quanto provento dell’attività illecita.

I militari dell’Arma pertanto sottoponevano quanto rinvenuto a sequestrato di polizia giudiziaria ed hanno poi dichiarato in arresto l’uomo e questa mattina sottoposto al rito direttissimo