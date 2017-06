Fondi europei, giovedì a Cagliari si riunisce in seduta pubblica il comitato di sorveglianza del Por Sardegna Fse 2014-2020

Cagliari, 27 Giu 2017 – Giovedì prossimo, 29 giugno, nella sala conferenze del CPLF in via Caravaggio a Cagliari, si tengono i lavori del Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020. La seduta è pubblica e si svolge dalle 9 alle 16.30.

Alle sessioni di lavoro partecipano i rappresentanti della Regione Sardegna, dei Ministeri, della Commissione Europea e del Partenariato economico e sociale. Tra gli altri: il Capo unità della DG Employ della Commissione Europea, Denis Genton; l’assessora regionale del Lavoro Virginia Mura; l’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 e Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna, Luca Galassi; il Responsabile del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE, Roberto Doneddu, oltre ai rappresentanti del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Nel corso del Comitato di Sorveglianza verrà presentato lo stato di attuazione del Programma del Fondo Sociale Europeo in Sardegna che, alla fase attuale, presenta significativi avanzamenti, con l’attivazione di tutti gli Assi prioritari: misure per la politica attiva del lavoro e per le pari opportunità di genere, iniziative di contrasto alla dispersione scolastica e a favore dell’inclusione sociale, azioni di rafforzamento della capacità amministrativa.

Il Comitato di Sorveglianza sarà anche l’occasione per presentare nuove iniziative di politica attiva del lavoro, definite sulla base dei risultati delle sperimentazioni dei programmi Flexicurity e CRIS, oltre che delle misure della Garanzia Giovani.

Il Fondo Sociale Europeo è il principale strumento utilizzato dall’Unione Europea per sostenere l’occupazione e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti, con particolare attenzione ai cittadini con maggiore difficoltà. Il Fse investe nel capitale umano, finanziando progetti e iniziative locali, regionali e nazionali. La Sardegna si è evidenziata come regione virtuosa nella programmazione del Fondo Sociale Europeo, essendo stata tra le prime in Italia ad avere ricevuto l’approvazione definitiva del Programma Operativo FSE 2014-2020 da parte della Commissione europea.