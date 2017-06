243/mo anniversario della sua fondazione della Guardia di Finanza: durante la cerimonia illustrati i risultati operativi conseguiti in Sardegna nei primi cinque mesi del 2017.

Cagliari, 27 Giu 2017 – Si è celebrato questa mattina a Cagliari, presso la Caserma “Efisio Satta” di Viale Armando Diaz n. 168, il 243° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza.

La cerimonia, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose, improntata a doverosa sobrietà, ha visto la partecipazione del Comandante Regionale Sardegna, Generale di Brigata Bruno Bartoloni e di una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrinendenti, Appuntati e Finanzieri.

Il Generale Bartoloni, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno del Comandante Generale della Guardia di Finanza, ha sottolineato la particolare importanza e solennità della significativa ricorrenza, ha rimarcato il ruolo sempre più importante che il Corpo riveste a salvaguardia della legalità e della tutela della sicurezza economico finanziaria.

Bilancio operativo dei primi cinque mesi del 2017 –

Il bilancio delle attività condotte, nei primi cinque mesi dell’anno, dai Reparti del Comando Regionale Sardegna, nei settori della lotta all’elusione e all’evasione fiscale, del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, della tutela del mercato dei beni e dei servizi, di quello dei capitali e del contrasto alla criminalità organizzata sotto il profilo patrimoniale, nonché le operazioni di soccorso e il concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica nazionale è positivo. Le attività sono state condotte in attuazione delle direttive strategiche del Corpo a livello centrale, rappresentano gli obiettivi prioritari in un’ottica sempre volta alla tutela della collettività e della competitività del “sistema Paese”.

Lotta alle frodi fiscali, all’economia sommersa e al gioco illegale

Contro l’evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse oltre 600 attività delegate dall’Autorità Giudiziaria, cui si aggiungono 1.299 interventi ispettivi, tra verifiche e controlli, a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali.

Questi servizi si sono basati su un’attenta selezione preventiva e mirata degli obiettivi, supportata dal ricorso alle oltre 40 banche dati e applicativi disponibili, dall’intelligence e dal controllo economico del territorio.

L’esito di tale attività ha consentito di scoprire 141 evasori totali, denunciare 41 responsabili per reati fiscali e di individuare 166 lavoratori in “nero” o irregolari, nonché di sanzionare 40 datori di lavoro.

Particolare attenzione è stata volta all’evasione fiscale internazionale attuata attraverso molteplici condotte, che vanno dalla fittizia residenza all’estero alle organizzazioni stabili d’impresa non dichiarate in Italia.

Sono state sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per circa 4 milioni di euro ed avanzate proposte di sequestro per oltre 2 milioni di euro. Inoltre sono stati eseguiti 50 interventi nel campo delle imposte sulla produzione e sui consumi ed accertato un consumo in frode di prodotti energetici per oltre 3,3 tonnellate.

Contrasto alle truffe sui fondi pubblici e all’illegalità nella pubblica amministrazione

Il particolare momento storico richiede una focalizzazione delle attenzioni sulle frodi che indeboliscono e danneggiano il bilancio nazionale e comunitario.

L’azione dei finanzieri è stata focalizzata sulle frodi all’erogazione di incentivi pubblici, comunitari e nazionali, preordinati al sostegno o al rilancio delle attività economiche della Sardegna.

Eseguiti 200 interventi, tra indagini di polizia giudiziaria, accertamenti su richiesta della Corte dei Conti e attività di iniziativa attivate con i poteri di polizia economica finanziaria.

In particolare, i controlli delle Fiamme Gialle Isolane hanno consentito di scoprire indebite percezioni, richieste di fondi pubblici, comunitari e nazionali per circa 23 milioni di euro, nonché denunciare all’Autorità Giudiziaria di 17 soggetti nonché di rilevare danni erariali e sprechi per oltre 25 milioni di euro e segnalare alle competenti autorità 61 responsabili.

Effettuati 74 controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l’esenzione del ticket sanitario, con percentuali di irregolarità pari al 72%.

Contrasto alla criminalità organizzata ed alla criminalità economico – finanziaria

Per tutelare il sistema economico dalle infiltrazioni criminali, che alterano le regole di funzionamento dei mercati e della concorrenza, sono state svolte 27 indagini patrimoniali, che hanno consentito di avanzare alle competenti Autorità Giudiziarie proposte di sequestro per circa 400 mila euro e di sottrarre alla criminalità organizzata beni per circa 1,5 milioni di euro.

Sono state approfondite 107 tra segnalazioni per operazioni sospette e ispezioni o controlli antiriciclaggio, relative al rispetto degli obblighi previsti dalla specifica normativa.

L’azione di contrasto agli illeciti economici ha permesso di denunciare 45 responsabili di reati bancari, societari e fallimentari.

Contrasto ai traffici illeciti

Sul fronte del contrasto allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati complessivamente oltre 846 chilogrammi di droga e verbalizzate 209 persone, di cui 11 tratte in arresto.

Eseguiti 63 interventi e denunciate all’Autorità Giudiziaria 57 persone, di cui 2 arrestate, per reati in tema di contraffazione.

Sequestrati oltre 73 mila prodotti illegali, perché contraffatti, piratati, pericolosi o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza.

Rimossi dal mercato 52 chilogrammi di generi agroalimentari contraffatti o prodotti in violazione della normativa sul made in Italy.

Le operazioni di soccorso e il concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica

Nel corso di questa prima parte del 2017, in occasione dell’emergenza rappresentata dall’aumento dei flussi migratori nel mar Mediterraneo centrale, le unità aeronavali del Corpo sono state impegnate in operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina nell’ambito delle quali sono stati individuati e tratti in salvo 95 migranti.

Nell’ambito dell’Operazione aeronavale congiunta denominata “Triton 2016”, svolta sotto l’egida dell’European Border and Coast Guard Agency-Frontex, il Comando Regionale Sardegna, attraverso l’International Coordination Centre di Pratica di Mare, ha contribuito con l’impiego di 8 militari per la gestione degli eventi migratori e di soccorso.

Nell’ambito del settore dell’ordine pubblico (pubbliche manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali, impegni locali, immigrazione, ecc.) sono state impiegate complessivamente 2.336 giornate/uomo. Red