Gianluca Arcopinto domani al Sardinia Film Festival: il produttore cinematografico inaugura la prima masterclass a Lo Quarter di Alghero

Aghero (SS), 26 Giu 2017 – Gianluca Arcopinto, regista, scrittore, docente al Centro Sperimentale di Cinematografia e membro dell’Accademia del cinema italiano, conosciuto come uno dei più coraggiosi produttori del panorama indipendente, sarà protagonista della seconda giornata della XII edizione del Sardinia Film Festival.

Negli spazi de Lo Quarter, in largo San Francesco, alle 18 Arcopinto inaugura la prima delle tre masterclass in calendario al premio internazionale del cortometraggio, quella dedicata alla produzione cinematografica.

Alle 20 il produttore presenterà il suo libro “Un fiume in piena, storie di un’altra Scampia”, in compagnia di Marco Navone.

Laurea in letteratura Italiana e diploma post laurea in Organizzazione della Produzione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Gianluca Arcopinto ha prodotto i film di esordio di molti giovani divenuti in seguito affermati registi, tra i quali da segnalare Sonetaula e Ballo a tre passi di Salvatore Mereu.

Ha ottenuto numerosi riconoscimenti come miglior produttore italiano: una candidatura al David di Donatello (2008, Sonetaula) e cinque ai Nastri d’Argento (2004 Saimir, 2003 Ballo a tre passi, 2002 Incantesimo napoletano, 1998 Il caricatore, 1996 Nella mischia). Tra gli altri premi ha ricevuto il Sacher d’Oro 1996/97 per Il caricatore, il Globo d’Oro 2008 per Sonetaula e il F.I.C.E. come miglior produttore del 2010. Ha diretto i film Nichi (2005) e Angeli distratti (2007). Ha scritto libri: Cinema autonomo, La mia classe, Un fiume in piena e Controvento.

Oltre a essere una gradita presenza per quanti avranno la possibilità di partecipare alla masterclass (a ingresso gratuito, ma a numero chiuso) è anche membro della Giuria Internazionale insieme a Judi Pintér, Patrizia Masala e Àngel Quintana.

Alle 21 è previsto l’inizio delle proiezioni dei cortometraggi in concorso. Com