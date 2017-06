Elezioni comunali Oristano: eletto Andrea Lutzu

Oristano, 26 Giu 2017 – Nei ballottaggi di ieri in tutta Italia vince il centrodestra e riceve una sonora e lezioni il PD renziano.

Ma il dato più interessante è collegato alla altissima astensione della popolazione. In questo quadro, il sindaco eletto di Oristano nei fatti rappresenta una minima parte dei cittadini. Un problema, da non sottovalutare, quello della rappresentanza effettiva del Primo Cittadino del quarto capoluogo di provincia della Sardegna.

Infatti, l’astensione segnala un forte disinteresse della cittadinanza all’attività politica, un disinnamoramento completo che negli ultimi anni è cresciuto in modo importante ad Oristano come in tutto il Paese.

Poco più di 32mila residenti, poco meno di 28mila elettori nel turno di ballottaggio del 25 di giugno hanno votato 12279 elettori ovvero il 43% dei cittadini. Nel 2012 invece al secondo turno avevano partecipato 14mila cittadini con una percentuale vicina al 50. Resta un tema forte quello sulla astensione, astensione che potrebbe poi ledere le politiche della nuova amministrazione.

Eletto Andrea Lutzu, ingegnere, noto esponente del centro destra, dirigente di Forza Italia, membro della minoranza uscente e vicesindaco della Giunta Nonnis.

Maria Obinu, con il suo impegno massimo anche nelle ultime giornate elettorali, paga probabilmente la sua appartenenza alla Giunta Tendas e al Partito Democratico che, causa Renzi, perde posizioni in tutto il Paese.

Dati delle ore 00.00 del 26 giugno 20 sezioni su 36. E.C.